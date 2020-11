DAZN transmite, neste sábado, luta de Conor Benn, filho do lendário Nigel Benn

Pelo quarto sábado seguido a plataforma DAZN garante aos seus assinantes mais uma atração da nobre arte. Evento, na Inglaterra, com início às 16h (horário de Brasília), terá como atração principal Conor Benn, filho do lendário Nigel Benn, boxeador de destaque nos anos 90.

Aos 24 anos, Conor Benn tem carreira invicta e sonha em disputar o título mundial dos meio-médios no ano que vem. Ele tem 16 vitórias, com 11 nocautes, e herdou do pai o estilo agressivo e de muita velocidade.

Seu adversário será o alemão Sebastian Formetta, de 33 anos, que vive momento decisivo na carreira. Ele vem de derrota (a única) para Shawn Porter e um novo revés pode colocar sua carreira em risco. Dono de boa defesa e golpes precisos, sofre com a falta de pegada. Em 22 vitórias, apenas dez foram por nocaute.