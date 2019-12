DAZN transmite Ruiz x Joshua 2, sábado, a partir das 14 horas. Luta principal terá início às 17h45

Quem gosta de boxe vai ter de concentrar mais cedo neste sábado para ver o segundo duelo entre os pesos pesados Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua. O DAZN vai iniciar a transmissão às 14 horas e o duelo principal está previsto para ter seu começo às 17h45.

Em 1º de junho, Ruiz assombrou o mundo ao nocautear Joshua no sétimo assalto em pleno ginásio do Madison Square Garden completamente lotado, em Nova York. Com o surpreendente resultado, Ruiz ganhou os cinturões da AMB, FIB e OMB.

O evento na Arábia Saudita terá outros quatro duelos entre pesos pesados, com destaque para as atuações do russo Alexander Povetkin e do britânico Dillian Whyte.