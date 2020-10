DAZN transmite super evento, nesta 6ª feira, a partir da 20 horas, direto do México

O DAZN transmite um super evento, nesta 6ª feira, a partir da 20 horas, direto da Cidade do México. Destaque para a revanche entre os mexicanos Juan Francisco Estrada e Carlos Quadras, pelo cinturão dos supermoscas do Conselho Mundial de Boxe. Em 2017, Estrada venceu por decisão unânime dos jurados, mas pela margem mínima de pontos: 114 a 113 para as três opiniões.

A programação também terá a apresentação do nicaraguense Roman Chocolatito Gonzalez, diante do mexicano Israel Gonzalez também pela categoria supermoscas, mas pelo cinturão da Associação Mundial de Boxe.

Já o mexicano Julio Cesar “El Rey” Martinez coloca o cinturão dos moscas do Conselho Mundial de Boxe em jogo frente ao compatriota Moises Calleros.