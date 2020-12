DAZN vai ter rodada dupla neste fim de semana: GGG na sexta e Canelo no sábado

O fim de ano vai se aproximando, mas o mundo do boxe continua com grande atividade. O DAZN vai ter rodada dupla neste fim de semana com dois dos principais nomes da nobre arte na atualidade.

A plataforma anuncia a transmissão do duelo entre Gennady Golovkin e Kamil Szeremeta para as 19h desta sexta-feira. GGG vai colocar m jogo o cinturão dos médios da Federação Internacional de Boxe diante do invicto polonês. Para muitos especialistas, se trata apenas de uma preparação de Golovkin para o terceiro encontro com Canelo.

A luta no sábado, cuja programação começa às 22h, será pela categoria dos supermédios, diante do grandalhão britânico Callum Smith. Os fãs de Canelo aprovaram a escolha do adversário, mas ainda exigem mais um combate com GGG.