DAZN vai transmitir Boxing For You 6. Bandsports, SporTV e FOX também

A sexta edição do Boxing For You deve bater recorde de audiência. O evento, que será domingo, na Arena de Lutas SP, terá transmissão ao vivo do DAZN, SporTV, BandSports e FOX Sports.

Com o boxe como carro-chefe mundial, o DAZN, canal de streaming, vai fazer o primeiro evento brasileiro de boxe. A empresa tem contrato com os principais pugilistas do mundo, inclusive com o mexicano Saúl Canelo Alvarez, que vai receber US$ 365 milhões por 11 lutas.

A principal atração do Boxing For You 6 será a medalhista olímpica Adriana Araújo, que vai disputar o título latino. A programação ainda terá mais seis lutas.

A expectativa é que o evento, que tem responsabilidade do empresário Sergio Batarelli, ultrapasse os 2 milhões de telespectadores obtidos no evento de 31 de março, em Mangaratiba.

A Arena de Lutas SP fica na rua Conselheiro Brotero, 330, na Barra Funda.