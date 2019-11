DAZN vai transmitir cinco lutas de pesos pesados dia 7 de dezembro, direto da Arábia Saudita

A plataforma DAZN vai ter uma noite especial de pesos pesados, dia 7 de dezembro, direto de Diriyah, na Arábia Saudita. Além da disputa dos títulos mundiais da AMB, FIB e OMB entre Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua, a programação vai reunir mais quatro lutas da principal categoria do pugilismo.

O russo Alexander Povetkin (35-2) terá pela frente o norte-americano Michael Hunter (18-1), enquanto o croata Filip Hrgovic (9-0) vai encarar o experiente norte-americano Eric Molina (27-5), pelo cinturão internacional do Conselho Mundial de Boxe.

Apesar de ter sido flagrado no domingo em julho, após derrotar Oscar Rivas, o britânico Dillian Whyte (26-1) vai subir no ringue para enfrentar o veterano polonês Mariusz Wach (35-5). Já Mahammadrasul Majidov (1-0), do Azerbaijão, terá como rival o “escada” Tim Little (10-7).

O DAZN transmite toda a programação de Ruiz x Joshua 2.