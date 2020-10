DAZN vai transmitir luta de Munguia na sexta e o duelo entre Usyk x Chisora no sábado

A plataforma DAZN anunciou a transmissão de dois grandes eventos do boxe internacional no próximo fim de semana. O primeiro é sexta-feira com a apresentação do invicto mexicano Jaime Munguia, que vai enfrentar Tureano Johnson, pela categoria dos médios.

No sábado, a transmissão será direto da O2 Arena, em Londres, onde vai ocorrer o duelo entre os pesos pesados Oleksandr Usyk, da Ucrânia, e Dereck Chisora, da Inglaterra, uma eliminatória para se conhecer o desafiante oficial ao cinturão mundial.

O DAZN recupera a força nos eventos internacionais da nobre arte após o início da pandemia e tem garantidas grandes lutas até o fim do ano.