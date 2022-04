De olho em GGG x Murata, Esquiva Falcão viaja para iniciar treino nos EUA

De olho na luta GGG x Murata, Esquiva Falcão viaja nesta quarta-feira para os Estados Unidos, onde vai iniciar treinamentos para seu próximo combate previsto para 21 de maio.

Primeiro do ranking da Federação Internacional de Boxe planeja enfrentar o vencedor do duelo de sábado no Japão. Caso GGG vença, o cinturão poderá ficar vago, pois o lutador do Cazaquistão deverá subir de peso e enfrentar o mexicano Saul Canelo Alvarez pelos supermédios, em setembro.

Esquiva, de 32 anos, está invicto no profissionalismo, com 29 vitórias, sendo 20 nocautes. Sua última apresentação foi em 20 de novembro do ano passado, quando derrotou o canadense Patrice Volny, no sexto assalto, após um choque de cabeças que fez a luta ser paralisada.