Deontay Wilder reconhece vitória de Tyson Fury, vai passar por cirurgia e retorna ao ringue em maio de 2022

Deontay Wilder reconheceu vitória de Tyson Fury, nesta quinta-feira, em comentário nas redes sociais. Já Shelly Finkel, seu manager revelou o ex-campeão vai ser submetido a um procedimento cirúrgico na próxima semana na mão direita por causa de uma fratura, e também afirmou que seu pupilo deve retorna ao ringue em maio de 2022.

“Que noite!”, escreveu Wilder no Instagram. “Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por me permitir mostrar ao mundo outra parte de mim, com paixão e determinação. Quero agradecer à minha equipe e aos torcedores por estarem ao meu lado durante este longo processo”, disse o norte-americano.

“Eu estaria mentindo se não dissesse que estou decepcionado com o resultado, mas depois de analisar meu caminho vejo que o que Deus queria que eu vivesse é muito melhor do que eu esperava”, acrescentou Wilder. “Não conseguimos a vitória, mas uma vez um sábio disse que as vitórias estão dentro das lições. Aprendi que às vezes, para vencer, é preciso perder. Eu provei que sou um verdadeiro guerreiro e um verdadeiro rei neste esporte”, disse Deontay Wilder. “Provamos que não importa quantas provações e aflições o acertem, você sempre pode escolher viver e lutar novamente por aquilo em que acredita. Por último, mas não menos importante, quero dar os parabéns a Tyson Fury pela vitória e agradecer pelas memórias históricas que viverão para sempre.”

Finkel disse que Wilder continuará interessado em fazer uma grande luta no ano que vem, que pode incluir Anthony Joshua. “É cedo e temos que enfrentar Usyk x Joshua e ver algumas outras possibilidades”, explicou o empresário. “Será uma luta massiva (entre Wilder e Joshua), aconteça o que acontecer na luta Joshua-Usyk.”

Por fim, destacou que se a luta entre Usyk e Fury fosse para unificar os títulos dos pesos pesados, o ucraniano não teria chance. “Não tenho certeza se Usyk, mesmo com suas grandes habilidades, é capaz de lidar com o tamanho do Fury.”