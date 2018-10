Depois do GGG, boxe se prepara para a era de DDD entre os pesos pesados

Divulgação

O peso médio Gennady Gennadyevich Golovkin ou GGG é um dos maiores nomes do boxe internacional na atualidade. Mas um DDD vem por aí e promete estremecer com a categoria dos pesos pesados. O nome dele é Daniel Dubois e tem o apelido de Dinamite, por isso é chamado de DDD.

Aos 21 anos, Dubois é nascido em Londres, tem 1,96 metro e pesa 105 quilos. Sábado, em Leicester, o jovem grandalhão vai enfrentar o experiente Kevin Johnson, de 39 anos, que já lutou com Anthony Joshua, Tyson Fury e Vitaly Klitschko, entre outros.

Dubois soma oito vitórias como profissional e oito nocautes. Já ganhou o título júnior dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe. Uma espécie de incentivo para os jovens talentos.

Ele estava sendo preparado para disputar a Olimpíada de Tóquio-2020, mas uma oferta do veterano empresário Frank Warren o fez mudar de ideia.

Dubois ainda não tem um boxe vistoso. É muito forte, mas suas pernas e braços são lentos. Ainda é necessário aperfeiçoar as sequências de golpes. DDD apresenta sensível melhora em seu desempenho em cima do ringue a cada luta, mas ainda está longe de poder enfrentar os melhores pesos pesados do momento, como os compatriotas Anthony Joshua e TYson Fury ou o norte-americano Deontay Wilder.

“Sabemos que Dubois ainda precisa amadurecer, mas esperamos que em 2019 ele possa disputar o título mundial”, disse Warren. Vamos aguardar!