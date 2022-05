Derrota de Canelo pode ajudar Esquiva Falcão a disputar o título mundial contra GGG ainda este ano

A surpreendente derrota de Saul Canelo Alvarez para Dmitry Bivol, neste início de madrugada de domingo, em Las Vegas, poderá ajudar Esquiva Falcão a disputar o título mundial contra GGG ainda este ano

Como o mexicano perdeu para o russo, uma terceira luta com o cazaque perdeu força. Desta forma, o campeão dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB), que é GGG, poderá enfrentar o brasileiro, primeiro do ranking da entidade, no segundo semestre.

Esquiva luta dia 19 de maio, em São Paulo, como atração principal da mais nova edição do Boxing For You. Atualmente, o brasileiro está na Califórnia, em treinamento.

Já GGG lutou em 9 de abril, no Japão, diante de Ryota Murata, quando ganhou e ficou com o cinturão da FIB.