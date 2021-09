Derrota de Robson Conceição é mais um exemplo da subjetividade de um júri

A derrota de Robson Conceição para Oscar Valdez, em Tucson, no Arizona, no início da madrugada de sábado, é mais um exemplo da subjetividade de um júri. O campeão olímpico na Rio-2016 sofreu do mesmo mal que atletas da ginástica, surfe, saltos ornamentais, skate e até do futebol (VAR) sofrem em suas competições.

Toda vez que existe a interferência do ser humano a possibilidade de ocorrer um erro é muito frequente. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tivemos reclamações com as notas de Gabriel Medina, Rayssa Leal e na pontuação de Beatriz Ferreira. No futebol, toda rodada são inúmeros os problemas de interpretação com o VAR em lances polêmicos.

O problema é quando não existe dúvida e foi o que ocorreu na luta de Robson Conceição. O pior é que este ‘roubo’ não será o último no esporte.