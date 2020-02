Desafeto de Esquiva Falcão pode ser o próximo adversário de Saul Canelo Alvarez

Saul Canelo Alvarez pode lutar dia 24 de maio, no Japão. Ryota Murata é apontado como possível adversário do astro mexicano, em Saitama.

Uma proposta milionária teria seduzido Oscar De La Hoya, empresário de Canelo, a fazer o duelo no Oriente, tirando Canelo de Las Vegas, onde poderia enfrentar o britânico BJ Saunders no início de maio.

Segundo De La Hoya, Canelo fará duas lutas em 2020. O pugilista tem contrato com o canal de streaming DAZN de 11 lutas, no qual vai receber US$ 365 milhões. Ele já fez três combates.

Murata foi campeão olímpico em Londres-2012, diante de Esquiva Falcão. Desde então, o brasileiro tenta uma revanche no profissional, mas as negociações nunca foram concretizadas.

Aos 29 anos, Canelo soma 53 vitórias (36 nocautes), uma derrota e dois empates, enquanto Murata, aos 34 anos, acumula 16 triunfos (13 KOs) e duas derrotas.