Diante de 70 mil espectadores, Oleksandr Usyk derrota Anthony Joshua e é o novo campeão dos pesados

Inteligente, tático e valente. Em uma atuação espetacular, o ucraniano Oleksandr Usyk conquistou os títulos mundiais da AMB, FIB e OMB, neste sábado, diante do britânico Anthony Joshua, por pontos, em decisão unânime dos jurados, após 12 assaltos: 117 a 112, 116 a 111 e 115 a 113.

Segundo o empresário Eddie Hearn, está prevista uma revanche imediata, que poderá ser na Ucrânia, mais precisamente em Kiev, cujo prefeito é Vitaly Klitscho, ex-campeão mundial dos pesados.

O invicto Usyk, de 34 anos, ex-dono de todos os títulos entre os cruzadores, soma 19 vitórias, com 13 nocautes, enquanto Joshua, de 31 anos, soma 26 lutas, com 24 vitórias (22 nocautes) e duas derrotas.

O duelo no estádio do Tottenham, em Londres, diante de 70 mil espectadores começou com muito estudo por parte do dois lutadores. Rápido, apesar dos 100 quilos de peso, Usyk foi mais impetuoso e dominou os três primeiros assaltos, quando acertou boas sequências. A partir do quarto round, Joshua passou a usar mais os jabs, levou o rival para as cordas e até abriu um corte abaixo do olho direito do adversário.

O campeão equilibrou a disputa, mas voltou a ser superado a partir do sétimo assalto, quando o desafiante surpreendeu com ao buscar o ataque e atingir várias vezes o lado direito do rosto do rival. No último assalto faltou força e fôlego para Usyk obter o nocaute.