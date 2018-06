Diante de Paul Gascoigne, Tyson Fury volta e vence “luta exibição”

Paul Gascoigne, ex-astro da seleção inglesa de futebol, foi uma das celebridades presentes em Manchester, neste sábado, no retorno de Tyson Fury. O peso pesado britânico, fora dos ringues há dois anos e meio, não teve nenhum problema para derrotar Sefer Seferi por nocaute técnico no quarto round.

O duelo foi quase uma exibição de Fury, que fez suas brincadeiras costumeiras, ameaçou algumas manivelas, mas também demonstrou estar fora de forma (125 quilos) e sem noção de distância.

Seferi, 30 quilos mais leve que Fury, foi apenas um sparring durante o tempo em que esteve no ringue. No intervalo do quarto para o quinto assalto, o lutador originalmente cruzador desistiu do combate.

Fury soma agora 26 vitórias, com 16 nocautes. Ele não lutava desde a vitória sobre Wladimir Klitschko em novembro de 2015. A partir de agora, vai falar pelos cotovelos sobre Anthony Joshua e Deontay Wilder, adversários que deseja enfrentar na tentativa de retomar o título mundial.