Disney anuncia série biográfica sobre o lendário Carlos Monzón

A Disney Media Distribution América Latina (DMDLA), divisão de distribuição e produção da Disney, e a Pampa Films anunciaram a produção de uma série biográfica baseada na vida do boxeador argentino Carlos Monzón.

A série “Monzón” com 13 episódios de uma hora de duração vai destacar a brilhante carreira e o fim trágico do argentino, que foi campeão mundial dos pesos médios de 1970 a 1977.

No declínio de sua carreira, Monzón foi condenado a onze anos de prisão pelo assassinato da sua segunda mulher, a modelo uruguaia Alicia Muñiz.

Alicia foi espancada e jogada da varanda do primeiro andar da casa onde moravam na madrugada de 14 de fevereiro de 1988, na cidade Mar del Plata, província de Buenos Aires.

O depoimento de várias personalidades que foram visitar Monzón na prisão serão utilizados na produção.

Monzón morreu em 8 de janeiro de 1995, quando retornava para a prisão, após recebeu um dia de indulto. Ele tinha 52 anos.

O elenco é formado por renomados atores argentinos, com extensas trajetórias no cinema, teatro e televisão. Entre outros, fazem parte do projeto Gustavo Garzón, Soledad Silveyra, Florencia Raggi e Celeste Cid. O papel de Carlos Monzón será interpretado, em diferentes momentos da vida do boxeador, pelos atores Jorge Román e Mauricio Paniagua.

O elenco da série:

Celeste Cid (Susana Gimenez)

Jorge Román (Carlos Monzón)

Mauricio Pikio (Carlos Monzón)

Diego Cremonesi (Fiscal Gustavo Parisi)

Gustavo Garzón (Dr. Roberto De Luca)

Florencia Raggi (Dra. Patricia Rosello)

Rodrigo Pedreira (Fernando Vargas Rissi)

Belén Chavanne (Leticia Bianchi)

Fabián Arenillas (Amílcar Brusa)

Paloma Ker (Pelusa)

Carla Quevedo (Alicia Muñiz)

Soledad Silveyra (Elba)

Mariano Chiesa (Tito Lectoure)

Cumelén Sanz (Silvia)

Nacho Gadano (El Turco Cairus)

A produção da Disney Media Distribution Latin America e Pampa Films já está na fase de desenvolvimento do projeto. Suas gravações serão feitas na Argentina e em alguns cenários internacionais.