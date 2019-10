Disney incrementa transmissões de lutas de boxe nos canais ESPN no Brasil

Os amantes da nobre arte no Brasil estranharam quando viram Manny Pacquiao em ação na ESPN, em julho, diante de Keith Thurman. A luta, nos EUA, era da FOX, mas no Brasil passou na ESPN.

Em setembro, nova “rasteira” da ESPN na FOX e a grande luta entre os meio-médios Errol Spence Jr. e Shawn Porter mudou de canal.

Qual seria o motivo? Um passarinho azula contou para este blogueiro que o chefão da ESPN na América Latina é um apaixonado pela nobre arte e quer colocar todas as lutas possíveis no canal. Com o imbróglio envolvendo Disney, ESPN e FOX, o canal dos desenhos estaria repassando as lutas para a ESPN.

Pouco importa o motivo. O importante é que o boxe volta a ganhar grande espaço na ESPN, assim como tinha nos anos 70 com Sugar Ray Leonard e Roberto Duran e na década de 80, com Mike Tyson.