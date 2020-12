Documentário reúne Mike Tyson e Frank Bruno 31 anos após o primeiro duelo

Um documentário produzido pelo canal britânico Sky Sports reuniu Mike Tyson e Frank Bruno após 31 anos do primeiro duelo entre ambos, que foi vencido pelo norte-americano no quinto assalto.

A produção, que tem estreia prevista para janeiro de 2021, levou Bruno para os Estados Unidos, onde se encontrou com o Iron Man. “Fomos testados várias vezes”, disse o inglês, referindo-se aos exames de coronavírus.

O longa metragem promete relembrar o duelo, que teve um primeiro round espetacular, no qual Tyson chegou a derrubar Bruno, que se recuperou e abalou o então campeão.

No quinto assalto, após uma série de fortes golpes desferidos por Tyson, o juiz Richard Steele interrompeu corretamente o combate.

Tyson e Bruno voltaram a se enfrentar em 1996, após Tyson ficar três anos preso. E o americano venceu mais uma vez, desta vez no terceiro assalto, para ficar com o título do Conselho Mundial de Boxe.

1989-02-25 Mike Tyson – Frank Bruno 1 – YouTube