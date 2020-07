Don King e Bob Arum dão ‘show’ e discordam sobre pandemia e Donald Trump

Os lendários Don King e Bob Arum participaram de uma live comemorativa aos 99 anos da Associação Mundial de Boxe. Com 88 anos cada e um século de serviços à nobre arte, os rivais empresários mais uma vez apresentaram suas opiniões contrárias.

Desta vez, o foco não foi o boxe e sim a pandemia, que persiste nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e o trabalho feito pelo presidente Donald Trump. King sempre foi a favor de Trump, desde os tempos que o magnata levava lutas de boxe para Atlantic City nos anos 80. Já Arum é um severo crítico do presidente norte-americano.

A discussão apesar de ‘quente’ foi bem-humorada. Ao final, os dois se mostraram otimistas com o retorno do boxe nos Estados Unidos. Na atualidade, Arum está muito mais forte e mantém a Top Rank em alta. King, que passou por problemas de saúde recentemente, trabalha com poucos boxeadores.