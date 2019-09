Douglas Andrade soma mais uma vitória para o Brasil no Mundial Amador na Rússia

O Brasil conquistou a segunda vitória consecutiva no Mundial que está sendo disputa na Rússia. Nesta terça-feira, Douglas Andrade (57 quilos) derrotou Jaroslaw Iwanow, da Polônia.

Em um duelo bastante equilibrado, o brasileiro obteve a vantagem de 3 a 2 diante dos jurados. Seu próximo desafio no mundial será contra Mirazizbek Mirzhakalilov, do Uzbequistão, no próximo domingo. Mesmo dia em que o peso pesado Abner Teixeira fará sua segunda luta na competição, enquanto Keno Marley fará sua estreia.

Nesta quinta-feira, Wanderson “Sugar” Oliveira (63 quilos) sobe no ringue para encarar o espanhol Adrian Thiam. Ele é o único lutador nacional com experiência em mundiais. Em Hamburgo-2017, perdeu na segunda rodada.

O Campeonato Mundial reúne 365 atletas, de 78 países.