Duelo entre Canelo e Saunders deve ser anunciado esta semana

O britânico BJ Saunders deve ser anunciado nesta semana como o próximo adversário do mexicano Saul Canelo Alvarez, dia 2 de maio, em Las Vegas. As negociações adiantaram bastante no fim de semana.

Saunders, de 30 anos, é um boxeador invicto, com 29 vitórias, 14 nocautes, e dono do cinturão dos supermédios da Organização Mundial de Boxe.

As principais vitórias do canhoto Saunders foram diante de Chris Eubank Jr., Andy Lee, Artur Akavov, David Lemieux e Willie Monroe Jr..

Outra opção para fazer frente a Canelo é o também britânico Callum Smith, campeão mundial dos supermédios da Associação Mundial de Boxe. Aos 29 anos, ele também não sabe o que é perder: são 29 triunfos, com 19 nocautes.