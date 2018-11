Duelo entre Manny Pacquiao e Andrien Broner será anunciado oficialmente nesta segunda em NY

Manny Pacquiao e Adrien Broner serão os protagonistas nesta segunda-feira de entrevista coletiva, em Nova York, quando serão revelados local e data do duelo. Terça-feira os pugilistas vão promover o combate em Los Angeles.

Estará em jogo o cinturão dos meio-médios (até 66,678 quilos), versão Organização Mundial de Boxe, que pertence ao filipino desde julho, quando venceu o argentino Lucas Matthysse.

Pacquiao, que assinou contrato com a Premier Boxing Champions, do empresário Ay Haymon, também está em negociação para uma revanche com Floyd Mayweather.

Os rumores apontam para que Pacquiao x Broner seja disputado em Las Vegas, em 19 de janeiro, no Hotel MGM.