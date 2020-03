Duelos entre Canelo x GGG e Joshua x Fury podem ser anunciados após pandemia do coronavírus

A pandemia do coronavírus pode causar a realização antecipada de dois importantes duelos no boxe internacional: Canelo x GGG e Joshua x Fury.

Antes do surto da doença, Saul Canelo Alvarez deveria enfrentar, talvez em julho, o britânico BJ Saunders, enquanto Gennady Golovkin teria pele frente o polonês Kamil Zeremeta.

Com a paralisação dos eventos, a ideia dos empresários é recuperar o prejuízo o mais rápido possível e com isso um terceiro duelo Canelo x GGG poderá ser programado para 12 de setembro no Allegiant Stadium, em Las Vegas, para 65 mil pessoas.

Entre os pesos pesados, Anthony Joshua tinha marcado um combate com o búlgaro Kubrat Pulev, em Londres, no estádio do Tottenham, dia 20 de junho, quando defenderia os cinturões da AMB, FIB e OMB.

Já Tyson Fury faria a terceira luta com Deontay Wilder em 18 de julho, em Las Vegas, com o título do CMB em jogo. Agora, os empresários buscam a realização de Joshua x Fury, no estádio de Wembley, para 100 mil pessoas.

Nada está certo, mas os fãs do boxe tem motivos de sobra para seguir firme na quarentena para que o surto acabe logo e as lutas possam acontecer.