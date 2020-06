É lançado o primeiro cartaz promocional para o filme sobre Mike Tyson com Jamie Foxx

Foi lançado nas redes sociais o primeiro cartaz para o próximo filme sobre a vida de Mike Tyson” (ainda sem nome definido) no qual o ator Jamie Foxx vai representar o ex-campeão mundial dos pesos pesados.

O projeto é antigo, mas deverá sair da gaveta após a pandemia. Foxx exibiu músculos nas redes sociais durante a semana e avisou que está quase pronto para interpretar o ex-pugilista no cinema. A ideia, que começou em 2014, é fazer uma biografia. A direção poderá ser do premiado Martin Scorcese.

“Garanto que vocês vão me encontrar na rua, pedir autógrafos e pensar que sou Mike”, brincou o ganhador do Oscar em 2005 por seu papel no filme ‘Ray’, que tem 52 anos, mede 1,75 metro e busca ganhar peso para chegar perto dos 100 quilos.

Tyson já foi tema para a telona várias vezes. Em 1995, logo após o peso pesado deixar a cadeia de Indianápolis, após cumprir pena de três anos por estupro, foi lançado o filme “Tyson”. Em 2009, um documentário, com o mesmo nome, também fez muito sucesso, o que levou o pugilista a escrever um livro e criar uma produção teatral, na qual interpreta um monólogo, dirigido por Spike Lee.

Aos 53 anos, Tyson tem sido um dos maiores personagens em período de pandemia. Com vários vídeos, nos quais se mostra em boa forma para quem não luta profissionalmente há 15 anos, o Iron Man indicou que poderá voltar a calçar as luvas para fazer lutas beneficentes, mas não se descarta a possibilidade de o lutador mais jovem a se sagrar campeão dos pesos pesados – ele tinha 20 anos em 1986 – retomar a carreira profissional.