É melhor Joshua deixar a musculação um pouco de lado

Anthony Joshua, campeão mundial dos pesos pesados pela Associação Mundial e Federação Internacional de Boxe, gosta de postar vídeos nas redes sociais se exercitando em vários aparelhos de musculação.

Tyson Fury, seu compatriota, uma vez, disse que “Joshua é um halterofilista, não um boxeador”. Eu não seria tão contundente quanto o fanfarrão Fury, mas existe algo de verdadeiro nessa análise.

Diante de Carlos Takam, Joshua se apresentou com incríveis 115 quilos. Totalmente de músculos, mas exagerados. O campeão esteve pesado, lento, previsível.

É melhor Joshua deixar um pouco a musculação de lado. Concentre seus exercícios nas cordas, sacos de areia, abdominais, pushing ball, manoplas, etc…

Joshua precisa diminuir o peso, aumentar a velocidade no jogo de pernas e nos braços, aprimorar o jab para que possa imprimir um ritmo mais intenso em suas lutas.

Joshua venceu suas 20 lutas por nocaute e poderá acumular muitas vitórias, para alegria de seus fãs que não param de aumentar, principalmente no Reino Unido.

Mas com o desempenho apresentado na vitória diante de um limitado Carlos Takam, no décimo round, não será colocado entre os grandes da principal categoria do boxe.