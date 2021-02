É obrigatório que o Brasil receba no sábado a transmissão da luta mais importante de Esquiva Falcão

Todos os dias vemos nos vários canais esportivos à disposição muitos eventos com a participação de brasileiros. A maioria deles pouco realizou ou realiza no esporte, mas por praticar uma modalidade mais simpática a empresários e patrocinadores esbanjam sua incompetência pelo mundo.

Esquiva Falcão, medalha de prata em Londres/2012, está no momento decisivo de sua carreira. Luta sábado, em Las Vegas, contra o russo Artur Akakov, e só uma vitória convincente vai renovar seu contrato com a Top Rank, principal empresa de boxe do mundo e com a qual tem vínculo desde 2013 e manter o sonho de disputar o título mundial.

Esquiva está entre os dez primeiros colocados no ranking mundial de três das principais organizações que dirigem o boxe pelo mundo. Não é possível que não consigamos ver este combate no Brasil. É obrigatório que recebamos a transmissão desta luta. É um momento importante na vida de um atleta que tem seu nome marcado na história do esporte nacional.

