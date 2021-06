Em nova eleição, feita pelo site norte-americano Grueling Truth, do jornalista Mike Goodpaster, Eder Jofre é apontado como segundo melhor boxeador latino de todos os tempos

O Galo de Ouro só fica atrás do panamenho Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán, mas aparece à frente do portoriquenho Carlos Ortiz (número 10), do cubano naturalizado mexicano Jose Napoles (9), dos mexicanos Julio Cesar Chavez (8), Salvador Sanchez (7) e Ruben Olivares (6), além do cubano Kid Chocolate (5), do nicaraguense Alexis Arguello (4) e do argentino Carlos Monzón (3).

Em 19 anos de carreira, Eder, que conquistou os títulos mundiais: dos galos e e dos penas. , venceu 75 (52 nocautes) das 81 lutas. Perdeu duas vezes e empatou outras quatro.