Eder Jofre é o primeiro integrante do Hall da Fama do Esporte da cidade de São Paulo

Eder Jofre e Miguel de Oliveira – Foto: Jorge Bevilacqua/ASE

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo homenageou, nesta segunda-feira, na quadra do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo, o ex-pugilista, Eder Jofre, pela sua brilhante carreira. Detentor de três títulos mundiais, o Galo de Ouro, considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos, é o primeiro nome a integrar o Hall da Fama do Esporte da cidade de São Paulo.

“Homenagem mais do que justa, pois o Eder Jofre é o Pelé do boxe brasileiro, um grande orgulho para o nosso país, mas especialmente para nós paulistanos. Inauguramos o Hall da Fama dos atletas paulistanos tendo a clara consciência que o esporte é feito para pessoas e por pessoas. Essa homenagem foi realizada para que o exemplo e o legado do Eder Jofre se perpetuem, para que um tanto de garotos e garotas, que estão começando agora, possam se inspirar na carreira e na história vencedora do Galo de Ouro”, relatou Carlos Bezerra Jr, secretário Municipal de Esportes, que foi o idealizador do Hall da Fama.

Outros nomes importantes do boxe brasileiro e internacional estiveram presentes para abrilhantar ainda mais o evento e para reverenciar os feitos de Jofre nos ringues do Brasil e do mundo: Miguel de Oliveira (campeão mundial), Servílio de Oliveira (medalhista olímpico) e Sidney Dal Rovere, entre outros.

“Quero parabenizar a Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo por homenagear o nosso maior expoente do boxe. Eder, que no dia 18 de novembro de 1960, ganhou o seu primeiro título de campeão Mundial para o Brasil, servindo de exemplo e inspiração para diversos boxeadores brasileiros que vieram a seguir”, comentou Servílio.

“Temos que agradecer ao Eder Jofre pelo que fez e foi no boxe nacional, além disso, pela inspiração que me deu; foi por isso que comecei a treinar e a lutar boxe, chegando ao título Mundial. Isso tudo, eu terei sempre que agradecer ao Eder, pois sempre serei seu admirador”, complementou Miguel.