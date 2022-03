Eder Jofre está internado em uma clínica em São Paulo, desde o dia 4. O Galo de Ouro teve uma pnemonia e perdeu cerca de cinco quilos. Segundo a filha Andrea informou nas redes sociais, o ex-boxeador, de 85 anos, está fazendo tratamento de fisioterapia acompanhado de fonoaudiólogo e nutricionista apenas para reposição de peso.

Eder Jofre é integrante do Hall da Fama de Canastota desde 1992. No ano passado, se juntou a nomes importantes como Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano, George Foreman, Sugar Ray Leonard e muitos outros, ao ter seu nome incluído também no Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos.

Eder foi campeão dos galos de 1960 a 1965, além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 1973 a 1974. Parou de lutar em 1976, aos 40 anos, com um cartel de 81 lutas, com 75 vitórias, 53 nocautes e apenas duas derrotas.

Aqui o comunicado da filha Andrea nas redes sociais:

”

Venho informar que meu pai se encontra internado. Tratou primeiro de uma pneumonia que está 100% curado e hoje encontra-se na clínica do mesmo hospital fazendo tratamento de fisioterapia acompanhado de fonoaudiólogo e nutricionista apenas para reposição de peso porque durante esse período de pneumonia, ele perdeu peso.

Eu (Andrea), meu marido Oliveira e meu irmão, Marcel, estamos acompanhando de perto o tratamento. Eu fico de segunda à quarta-feira, 24 horas, e meu marido Oliveira comparece todos os dias em horários alternados. O meu irmão Marcel comparece aos finais de semana .

Com muita tristeza, recebemos a notícia de que tem algum irresponsável e inconsequente passando informações falsas de que meu pai estaria abandonado. Por conta disso estamos abertos a esclarecer qualquer dúvida de quem quer que seja.