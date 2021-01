Eder Jofre exibe nome em marca de luva e deseja boa sorte a Patrick Teixeira no dia 13

Patrick Teixeira ganhou um incentivo especial para a luta de 13 de fevereiro diante do argentino Brian Castano, quando vai defender pela primeira vez o título mundial dos médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe, em Indio, Califórnia, nos Estados Unidos.

“Patrick, acredito em você. Boa sorte”, disse Eder Jofre, o Galo de Ouro, em um vídeo nas redes sociais. O maior peso galo da história, inclusive, passou a assinar luvas de boxe Iron Arm, empresa que confeccionou camisetas do eterno campeão mundial.

Patrick x Castano é evento do DAZN e terá transmissão ao vivo para o Brasil. O lutador está nos Estados Unidos, onde intensifica seus treinamentos. Na semana passada, Patrick teve a visita de Robert Diaz e Eric Gomez, chefões da Golden Boy Promotions, empresa de Oscar De La Hoya, com quem o lutador brasileiro tem contrato.

Por causa da pandemia, Patrick teve problemas para conseguir o visto norte-americano no ano passado. Com isso, o boxeador correu até o risco de perder o cinturão, mas com intenso trabalho do manager Patrick Nascimento o duelo foi adiado a tempo do boxeador obter o documento.

Patrick ganhou o cinturão em 30 de novembro de 2019, quando venceu a eliminatória do cinturão diante do dominicano Carlos Adames, em Las Vegas, por pontos, após 12 rounds sensacionais. Ele soma 30 vitórias (22 nocautes) e apenas uma derrota.

Castano, de 30 anos, está invicto, com 16 vitórias, 12 por nocaute e um empate, frente ao cubano Eryslandy Lara. Ele é o primeiro do ranking da Organização Mundial de Boxe.