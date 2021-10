Eder Jofre passa a integrar o Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos

Diante de várias personalidades do boxe internacional, Eder Jofre passou a integrar, neste domingo, o Hall da Fama do boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos. Acompanhado de seus filhos, Andrea e Marcel, e do genro Antonio Oliveira, o maior peso galo da história, de 85 anos, foi um dos homenageados em um hotel, em Los Angeles.

Eder foi recepcionado pelo jornalista Chris Smith, autor de sua biografia “EDER JOFRE: primeiro campeão mundial de boxe do Brasil”. O brasileiro encontrou figuras importantes como o mexicano Carlos Zarate, o norte-americano Michael Nunn e o filho de Joe Medel, um de seus maiores adversários.

O Galo de Ouro, que já é integrante também do Hall da Fama de Canastota desde 1992, se juntour a nomes importantes como Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano, George Foreman, Sugar Ray Leonard e muitos outros.

Eder foi campeão dos galos de 1960 a 1965, além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 1973 a 1974.