Eder Jofre tem leve melhora, mas passa aniversário de 86 anos no hospital

Internado em uma unidade da Prevent Senior, em São Paulo, desde o último dia 4, Eder Jofre teve leve melhora nos últimos dias, mas vai passar o aniversário de 86 anos no hospital.

O Galo de Ouro continua fazendo tratamento de fisioterapia acompanhado de fonoaudiólogo e nutricionista para reposição de peso, após curar uma pneumonia.

“Conseguiu comer duas colheres de musse. É uma melhora bem gradual, bem sutil”, disse o filho Marcel, que, ao lado da irmã Andrea e do cunhado Antonio Oliveira se revezam nos cuidados com o ex-campeão dos galos e dos penas.

Eder Jofre é integrante do Hall da Fama de Canastota desde 1992. No ano passado, se juntou a nomes importantes como Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano, George Foreman, Sugar Ray Leonard e muitos outros, ao ter seu nome incluído também no Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos.

Eder foi campeão dos galos de 1960 a 1965, além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 1973 a 1974. Parou de lutar em 1976, aos 40 anos, com um cartel de 81 lutas, com 75 vitórias, 53 nocautes e apenas duas derrotas.