Eder Jofre x Carlos Zarate: teria sido uma das ‘lutas do século’. Com vitória do Galo de Ouro

Uma pena Eder Jofre e Carlos Zarate não terem sido contemporâneos na categoria dos pesos galos. Críticos internacionais sempre lembram a qualidade das duas lendas e questionam quem levaria vantagem em um duelo fantasia. A última comparação foi feita pelo site FightBeat, em março do ano passado.

Eder foi campeão de 1960 a 1965, enquanto Zarate lutou de 1970 a 1988. Com certeza, o combate teria um lugar no hall das “lutas do século”. Dois pegadores que somaram 151 lutas, com 141 vitórias (113 nocautes), 4 empates e 6 derrotas.

Vale a pena tentar imaginar como seria a luta. Zarate com mais alcance, diante de um Eder valente e que iria encurtar a distância. O nocaute só viria após o 10º round, dos 15 programados (naquela época eram 15 no máximo).

Eder iria desgastar Zarate na linha de cintura, depois do mexicano ter um início melhor. A vitória seria do Galo de Ouro, por nocaute, no 11º assalto. Sensacional!