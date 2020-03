Eduardo Costa ‘Pará’, campeão dos superpenas, é o Vinny Pazienza brasileiro

Com quatro participações no Boxing For You, todas com vitórias por nocaute, o paulista Eduardo Costa ‘Pará’ é o novo campeão brasileiro dos superpenas, versão Conselho Nacional de Boxe.

Agressivo e com bons golpes na linha de cintura, Pará é sempre garantia de bons espetáculos. E não foi diferente, neste sábado, na Arena de Lutas, quando o paulista enfrentou e venceu Benedito Neto, por nocaute, aos 2min39 do segundo assalto.

Concentrado, o lutador do São Paulo Futebol Clube esteve concentrado o tempo todo e demorou para explodir de emoção ao lado de seus parentes e amigos. “Esperei 16 anos para conquistar esse título desde as categorias de base no Centro Olímpico de Treinamento. Vim do amador e agora sou campeão brasileiro. Próximo passo é o sul-americano, continental e mundial”, afirmou o pugilista.

Seu estilo lembra, guardadas as devidas proporções, ao do norte-americano Vinny Pazienza, que fez sucesso entre os pesos leves e médios-ligeiros na décadas de 80 e 90.

Segundo Sergio Batarelli, CEO do Boxing For You, a intenção é colocar Pará para disputar o título latino em sua próxima apresentação, que poderá ser em maio.