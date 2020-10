Em 1987, Mike Tyson usou os cotovelos para destruir o campeão olímpico Tyrell Biggs

O primeiro reinado de Mike Tyson, que durou de 1986 a 1990, foi repleto de grandes lutas. Mas os críticos apontam o triunfo sobre Tyrell Biggs, em 16 de outubro de 1987, o mais violento de sua carreira.

Para quebrar a grande mobilidade nas pernas e a enorme envergadura de Biggs, Tyson aplicou golpes irregulares com os cotovelos, que causaram cortes nos supercílios e estourou o nariz do adversário. Larry Holmes, que assistiu ao combate do lado do ringue e seria o próximo rival de Tyson, ficou revoltado com o fato de o juiz não punir o campeão.

Com Biggs debilitado, Tyson não teve problemas para obter um espancamento, deixando o rival, campeão olímpico em Los Angeles-1984, com ferimentos eternos nos supercílios, que iriam abreviar sua carreira. Foi a primeira vez que o Iron Man defendeu o título unificados dos pesados (Federação Internacional, Associação Mundial e Conselho Mundial de Boxe).

Veja de novo Tyson x Biggs. Há 33 anos!