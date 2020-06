Em 1989, Sugar Ray Leonard e Thomas Hearns empataram no ‘Dia dos Namorados’

A “Guerra”. Foi assim denominada a luta entre Sugar Ray Leonard e Thomas Hearns, quando se enfrentaram pela segunda vez em 12 de junho de 1989, no Caesars Palace, em Las Vegas. Sugar, que havia vencido o primeiro, em 1981, subiu no ringue com um calção com a palavra “Amandla”, força em zulu. A luta foi no dia em que Nelson Mandela completava 25 anos de prisão na África do Sul.

Hearns entrou pressionado para a luta, pois horas antes ficou sabendo que seu irmão Henry havia sido preso, ao ser acusado de matar sua namorada com um tiro na cabeça. Mas a péssima notícia não abalou Hitman, que fez uma das maiores lutas de todos os tempos com Sugar.

Ao final dos 12 assaltos: empate. O jurado Tom Kaczmarek anotou 113 a 112 para Sugar, mesmo resultado que Jerry Roth anotou para Hearns. Dalby Shirley preferiu 112 a 112. Sugar ganhou US$ 30 milhões, enquanto Hearns ficou com US$ 25 milhões.

Confira o grande combate.