Em 54 anos de Mike Tyson, os melhores 30 segundos foram diante de Marvis Frazier, em 1986

Mike Tyson completa nesta terça-feira 54 anos de idade. Em uma carreira conturbada, que poderia ter sido muito mais vitoriosa, os 30 segundos diante de Marvis Frazier, filho do lendário Joe Frazier, foram impressionantes.

Ao final da luta, Tyson se revolta contra alguns jornalistas que haviam indicado Frazier como favorito para a luta, e só se acalma após a presença do manager Jim Jacobs.

Foi a 25.ª vitória, com 23 nocautes. Mais dois triunfos, e o Iron Man conquistava o título mundial, diante de Trevor Berbick, com mais um nocaute, desta vez no segundo assalto, com apenas 20 anos.

Vale a pena ver de novo.