Em crise no futebol, Palmeiras dá show no brasileiro de boxe

Sem conquistar nenhum título no futebol em 2019, o Palmeiras tem muito o que festejar no boxe. A equipe do Palestra Itália foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, disputado no último sábado, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Foram sete medalhas conquistadas, sendo três de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Os campeões brasileiros pelo Palmeiras foram Jhonatan Conceição, melhor pugilista de elite do país na categoria meio-médio (69kg), e os juvenis Jonatas Pires (69kg) e João Vitor Gomes (91kg), que faturou seu segundo título nacional consecutivo nesta categoria.

Cosme Nascimento, integrante da seleção brasileira de Elite, brigava pelo bicampeonato dos superpesados (+91kg) e, em decisão apertada dos juízes, ficou com a prata. Kaian Reis, com passagens pela seleção juvenil, foi vice nos meio-médios-ligeiros (63kg), enquanto Rodrigo Santos (52kg – Juvenil) e Vinícius Barros (75kg – Elite) se sagraram medalhistas de bronze.

O boxe palmeirense tem como responsável o cubano Paco Garcia, ex-técnico da seleção brasileira, e um dos nomes mais importantes da nobre arte nacional.