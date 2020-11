Em dezembro tem Boxing For You, Saunders, Garcia, Spence, Joshua, Pulev, GGG e Canelo

O fim do ano promete ser agitado no mundo do boxe. Alguns dos boxeadores mais importantes estarão em ação em combates por título mundial.

Nesta sexta-feira, em São Paulo, vai acontecer a décima edição do Boxing For You, com destaque para Eduardo Pará, que vai defender o título brasileiro dos superpenas, e para a ex-campeã mundial Rose Volante.

No mesmo dia, só que na Inglaterra, BJ Saunders defende o título mundial dos supermédios, versão Organização Mundial de Boxe, diante do compatriota Martin Murray.

Sábado, dia 5, será a vez de um dos duelos mais aguardados do ano: Danny Garcia x Errol Spence Jr., pelos cinturões dos meio-médios do Conselho Mundial e Federação Internacional de Boxe.

Dia 12, pesos pesados em ação. Anthony Joshua coloca em jogo os títulos da AMB, FIB e OMB diante do búlgaro Kubrat Pulev, em Londres.

No dia 18, será a vez de GGG (Genaddy Golovkin) subir no ringue para encarar o polonês Kamil Zreremeta e defender o títulod dos médios da FIB. No dia seguinte, Saul Canelo Alvarez retorna após mais de um ano afastado e terá pela frente o britânico Callum Smith, em duelo válido pelos supermédios.