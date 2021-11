Em duelo para honrar rivalidade México x Porto Rico, Jaime Munguia derrota Gabriel Rosado

Em duelo para honrar rivalidade México x Porto Rico, a maior do boxe, Jaime Munguia derrotou, neste sábado, em Anaheim, Gabriel Rosado, em duelo de pesos médios. Os três jurados foram unânimes em apontar o mexicano como o vencedor: 109 a 109, 118 a 110 e 117 a 111.

Mexicano foi mais agressivo durante os 12 assaltos disputados e manteve a invencibilidade: 38 vitórias, com 30 nocautes. Já Rosado perdeu a luta 14, em cartel com 41 lutas (26 vitórias e um empate).

Com a vitória, Munguia, número do CMB, poderá enfrentar no início do ano que vem o campeão Jermall Charlo, dos Estados Unidos.

Munguia teve sempre a iniciativa da luta e por várias vezes distribuiu sequências de até seis golpes. Já Rosado atuou no contra-ataque e até acertou bons golpes no adversário, mas sem manter uma sequência.