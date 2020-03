Em duelo sensacional, Mikey Garcia derrota Jessie Vargas e fica de olho em Manny Pacquiao

O peso meio-médio Mikey Garcia derrotou Jessie Vargas, sábado à noite, em Frisco, no Texas, em um duelo que honrou as tradições do boxe. É o tipo da luta que em que a maior vencedora foi a nobre arte.

Ex-campeão dos penas, superpenas, leves e meio-médios-ligeiros, o norte-americano, de 32 anos, foi superior após 12 assaltos eletrizantes e venceu de forma unânime para os jurados: 116 a 111 (duas vezes) e 114 a 113.

Depois da luta, o empresário Eddie Hearn afirmou que deseja colocar Garcia diante de Manny Pacquiao, provavelmente em julho, na Arábia Saudita.

Garcia soma 40 vitórias (30 nocautes) e apenas uma derrota para Errol Spence Jr.. Vargas, também de 32 anos, perdeu pela terceira vez. Ele soma 29 vitórias (21 nocautes) e ainda dois empates.

Pacquiao, de 41 anos, acumula 62 vitórias (39 nocautes), sete derrotas e dois empates.