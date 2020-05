Em época de lutas-exibição, Eder Jofre e Servilio de Oliveira deram um show no Ibirapuera nos anos 90

Muita gente pergunta o que poderia ser uma luta-exibição entre os cinquentões Mike Tyson x Evander Holyfield. Um resposta pode ser dada tendo como base a apresentação de Eder Jofre e Servilio de Oliveira, em 1996, no Ibirapuera.

Os três rounds disputados entre o campeão mundial peso galo e pena diante do medalhista de bronze no México-1968 emocionaram todos os amantes da nobre arte nacional.

Com muito respeito, mas também com bastante intensidade, Eder, então com 60 anos, e Servilio, com 48 anos, deram um show de técnica e relembraram grandes momentos da carreira.

A atração fez parte do 7.º Festival de Lutas Marciais de São Paulo, com transmissão ao vivo da TV Record, com narração de Carlos Valadares e reportagens de Eli Coimbra.

Divirta-se.