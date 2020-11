Em forma, Evander Holyfield, aos 58 anos, anuncia: ‘Pronto para a Guerra. Deixo o bigode?’

Evander Holyfield utilizou as redes sociais para anunciar que está em forma: “Pronto para a Guerra”, disse o ex-campeão mundial dos pesos pesados, de 58 anos, que completou quatro meses de treinamentos intensivos.

Holyfield está em uma mansão em Miami, onde é supervisionado por uma equipe de técnicos e preparadores físicos. “The Real Deal” deve revelar a data de exibição em breve.

O esperado duelo com Mike Tyson deverá ficar para meados de 2021. A ideia seria esquentar bem o noticiário, com Holyfield de apresentando diante de um primeiro rival e depois ‘pegar’ Tyson, que já lutou com Roy Jones Jr.

Sempre bem-humorado, Holyfield chegou a perguntar para seus fãs na redes sociais se eles eram a favor do retorno do uso do bigode, característico durante sua carreira profissional.

Holyfield, assim como Tyson e Jones, também é contratado da Liga das Lendas, evento da plataforma Triller.