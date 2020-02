Em mais um filme sobre Mike Tyson, Anthony Hopkins vai ser Cus D’Amato

O premiado ator Anthony Hopkins vai ser Cus D’Amato no filme ‘Cus and Mike’, que tem filmagens previstas para terem início em junho. O longa-metragem vai mostrar o relacionamento do lendário treinador com o pugilista Mike Tyson em início de carreira.

Ainda não foi divulgado quem será o ator que vai assumir o papel de Tyson. O filme será baseado no livro ‘Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal’, de Montieth Illingworth.

Aos 82 anos (cinco a mais do que D’Amato tinha quando morreu em 1985), é um dos atores mais importantes da atualidade. Um dos filmes mais marcantes de sua brilhante carreira foi “Silêncio dos Inocentes”, de 1991.