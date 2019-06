Em noite de homenagem a Eder Jofre, Fernando Cruel conquista três cinturões

Com um início arrasador, Fernando Cruel nocauteou o também paulista Guilherme Castagnazzi, aos 2min06 do primeiro round, para comemorar a vitória na luta principal do Cruel Fight Downtown São Paulo, conquistando três cinturões na divisão dos médios-ligeiros, com os títulos brasileiro do Conselho Nacional de Boxe (CNB) e internacionais da American Boxing Federation (ABF) e da Universal Boxing Organization (UBO).

Na programação, uma homenagem a Éder Jofre, bicampeão mundial – 1960 e 1973 – emocionou a todos. O eterno Galo de Ouro, como foi chamado no vídeo exibido nos telões do espaço, viu o público aplaudir de pé sua chegada, ao lado da filha Andréa, para assistir aos combates profissionais, acompanhou as imagens em sua homenagem, subiu ao ringue antes da luta principal, cantando emocionado o Hino Nacional, e cumprimentou o campeão ‘Cruel’ ao final.

O Cruel Fight Dowtown São Paulo foi realizado no Complexo #9, montado em um espaço revitalizado, embaixo do Viaduto Júlio de Mesquita Neto, no bairro da Bela Vista. Foram 10 lutas – duas amadoras e oito profissionais -, com cinco nocautes, três vitórias por pontos, um empate e um abandono. Nomes como a paulista Rose Volante, primeira campeã mundial de boxe entre as mulheres no País, em 2017, na divisão dos peso-leve da Organização Mundial de Boxe (OMB), acompanhou todos os combates. “Um prazer imenso estar aqui. Tenho certeza que será um show”, destacou Rose ao chegar no final da tarde do sábado, antes de começar a tirar fotos com os fãs.

Com supervisão do Conselho Nacional de Boxe (CNB), o Cruel Fight Downtown São Paulo foi o primeiro evento da promotora Cruel Fight, comandada pelos sócios Fernando ’Cruel’ e Marcelo Jabur. A programação teve início na quinta-feira à noite, com o “Diálogos do Boxe”, uma ação diferenciada da Cruel Fight, destinado a discutir e pensar os rumos da modalidade, com a presença de especialistas e profissionais do setor e que terá novas edições nos próximos eventos da Cruel Fight.

Antes de ‘Cruel’ nocautear Castagnazzi, na luta principal do evento, o público pode acompanhar outros quatro KOs. Já no primeiro combate profissional da noite, um nocaute técnico do gaúcho Gustavo Silva, de Porto Alegre, diante de João Victor, de Itapira (SP), na divisão dos penas. O mineiro Raphael William, de Uberaba, nos leves, venceu Pedro Guilherme, de Caconde (SP). Os outros dois nocautes foram de Wallison Henrique, de Campinas, interior de São Paulo, diante do paulistano Loran Medeiros, logo a 1min05 do primeiro round, nos médios-ligeiros, e Aelio Mesquita, o ‘Biro’, do Guarujá, litoral paulista, contra o baiano Luciano Santos ‘Bahia’, também no round inicial, após 1min55, no leve. Na única luta feminina do programa, no Amador, categoria 64 kg, a paulista Amanda Russa venceu, depois do abandono da adversária, Karoliny Laura Azevedo, no intervalo entre o segundo e o terceiro rounds.

No Amador, Alexssander ‘Gardenal’ (Peruíbe-SP) derrotou o venezuelano Adrian Cabezas por pontos – categoria 64 kg. No Profissional, o maranhense radicado em São Paulo, Francisco Learte, venceu Luiz Manzo (Campinas-SP), por pontos, em decisão unânime dos juízes – peso supermédio; Edson ‘Cabelo’ Camargo (São Paulo-SP) ganhou de Marcos Lolata (Sorocaba-SP), por pontos, também em decisão unânime, no supermédio; e empate entre o carioca radicado em Santos (SP), Carlos Henrique ‘Pitbull’ e o baiano radicado em São José dos Campos (SP), Daniel ‘Eddie Murphy’ Araújo, nos penas, por decisão dividida dos juízes.