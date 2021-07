Em nova lista, Eder Jofre é apontado mais uma vez como o melhor peso galo de todos os tempos

Prestes a completar 45 anos de afastamento dos ringues, Eder Jofre continua sendo lembrado pelos historiadores do boxe. Desta vez foi o jornalista norte-americano Neil Crane, que destacou o ‘Galo de Ouro’, em uma relação com outras 11 lendas da categoria

“Poucos historiadores não classificam Jofre como o melhor peso-galo de todos. Sua esplêndida carreira é uma das mais impressionantes da história do esporte. Com apenas duas derrotas em 80 lutas, ambas para Fighting Harada, e mais de cinquenta nocautes, Jofre é claramente um dos maiores pugilistas de todos os tempos”, escreveu Crane em seu espaço no site “The Fight City”.

Além de Eder, em primeiro, os outros são:

2. George Dixon

3. Pete Herman

4. Ruben Olivares

5. Terry McGovern

6. Kid Williams

7. Panamá Al Brown

8. Manuel Ortiz

9. Carlos Zárate

10. Fighting Harada

11. Charles “Bud” Taylor

12. Johnny Coulon