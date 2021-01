Em podcast de Mike Tyson, Gervonta Davis diz que vai ‘matar’ Ryan Garcia

O podcast de Mike Tyson é rico em polêmicas. A última envolveu Gervonta Davis e Ryan Garcia. Os pesos leves trocaram farpas no programa do peso pesado na internet e agitaram o mercado da categoria.

Tyson ligou para Davis no celular e o colocou em contato com Garcia, que estava no estúdio. “Ganho de você em dois rounds”, disse Garcia, campeão interino do Conselho Mundial de Boxe. “Vou matar ele”, disparou Davis, o dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe.

Os dois prometeram se enfrentar na próxima luta, mas antes vão ter de convencer seus empresários a chegarem a um acordo. Os dois disputam a hegemonia dos leves juntamente com Devin Haney, Teófimo López, Jorge Liñares e Vasyl Lomachenko.