Em possível duelo para este ano, Tyson Fury é favorito para derrotar Anthony Joshua

Logo após a vitória de Tyson Fury sobre Deonaty Wilder, nesta madrugada de domingo, em Las Vegas, as bolsas de apostas já se agitaram para um possível duelo ainda este ano entre o britânico e seu compatriota Anthony Joshua.

O empresário Eddie Hearn, que cuida de Joshua, garantiu que o contrato será assinado e o combate deverá ocorrer até o fim de 2020. O mais provável é que o local escolhido seja o tradicional Estádio de Wembley, em Londres.

Fury surge como o favorito e para cada US$ 2,60 apostado nele, o apostador receberia US$ 1,00. Já Joshua, como zebra, pagaria neste domingo US$ 2,10 para cada dólar apostado em sua vitória.

Fury conquistou o título mundial do Conselho Mundial de Boxe, enquanto Joshua é o dono dos cinturões da Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe.