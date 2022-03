Entenda o porquê de GGG lutar com Ryota Murata e não com Esquiva Falcão

Muita gente pergunta o porquê de Gennady GGG Golovkin, campeão dos médios da Federação Internacional de Boxe, enfrentar o japonês Ryota Murata, dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe e não o brasileiro Esquiva Falcão, primeiro no ranking da FIB. A questão é apenas financeira.

GGG desembarcou nesta quinta-feira em Tóquio e vai se hospedar em um hotel, onde um andar foi reservado ao preço de US$ 369 mil até o dia 9, data da luta. Desta forma, o boxeador fica isolado, cumprindo os protocolos de saúde por causa da covid-19. Até um ringue foi instalado perto do quarto do boxeador do Cazaquistão.

Os 12 grandes patrocinadores que apoiam a realização do evento na capital japonesa também garantiram a GGG uma bolsa de US$ 12,3 milhões e de US$ 4,1 milhões para Murata, que também arrecada outros US$ 3 milhões com parceiros individuais.

Como Esquiva poderia competir financeiramente com tudo isso. A Top Rank, empresa que cuida da carreira do brasileiro. evidentemente, preferiu fechar com os japoneses.

GGG x Murata terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo DAZN a partir das 6 horas da manhã.