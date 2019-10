Errol Spence Jr. estava bêbado quando capotou sua Ferrari em Dallas

Exames apontaram que Errol Spence Jr. estava bêbado quando capotou há dez dias sua Ferrari em uma rodovia próxima a Dallas. O campeão mundial dos meio-médios da Federação Internacional e Conselho Mundial de Boxe sofreu lesões no rosto, cabeça e perdeu alguns dentes, mas não sofreu fraturas.

Liberado do hospital, Spence Jr. será processado pelo acidente. “Ele teve alta, mas vai precisar lidar com essas acusações”, disse o porta-voz da polícia de Dallas. “Quanto à velocidade do carro, não vamos obter, pois não houve acusações criminais. Desta forma, não teremos um mandado para abrir a caixa preta do veículo.”

Em 28 de setembro, Spence Jr., de 29 anos, obteve uma de sua vitórias mais importantes na carreira, ao derrotar o compatriota Shwan Porter. . Ele permanece invicto, com 26 vitórias, das quais 21 nocautes. Seu próximo desafio estava marcado para 23 de janeiro, diante de Danny Garcia.